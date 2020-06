Actualidade

Mais de metade da população adulta residente em Portugal apresentava excesso de peso ou obesidade em 2019, registando-se um "ligeiro aumento" face a 2014, revela o Inquérito Nacional de Saúde hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados precisam que, em 2019, 4,6 milhões de pessoas com 18 ou mais anos (36,6% da população) tinha excesso de peso e 1,5 milhões (16,9%) obesidade, o que representa um aumento em relação a 2014 (36,4% e 16,4%, respetivamente).

A obesidade afeta mais as mulheres (17,4%) do que os homens (16,4%) e atinge principalmente a população dos 55 aos 74 anos, com valores superiores a 20%.