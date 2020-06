Actualidade

A Sonae MC, dona do Continente, vai analisar "com total rigor e firmeza" os termos das acusações da Autoridade da Concorrência (AdC) sobre concertação de preços, com vista à salvaguarda dos direitos, reputação e integridade da empresa.

"Após investigação, a AdC concluiu que existem indícios de que as empresas Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan utilizaram o relacionamento comercial com o fornecedor Bimbo Donuts para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos deste último, em prejuízo dos consumidores", afirmou a AdC em comunicado na quinta-feira, considerando a conduta em causa "muito grave".

Em comunicado enviado hoje, a Sonae MC refere que "os termos das acusações serão analisados com total rigor e firmeza no sentido de, em momento e lugar próprio, serem utilizados todos os meios ao alcance, com vista à salvaguarda dos direitos, reputação, valores e integridade da Sonae MC e da sua participada".