Covid-19

Os 'meetings' de atletismo de Eugene, nos Estados Unidos, e de Paris, pontuáveis para a Liga Diamante, foram anulados devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os organizadores.

A competição de Paris, marcada inicialmente para junho e depois reagendada para 06 de setembro, foi anulada pela Federação Francesa de Atletismo devido, entre outros fatores, "às restrições sanitárias em vigor" e "à incerteza sobre a presença de atletas oriundos do mundo inteiro".

Os organizadores do 'meeting' de Eugene justificaram o cancelamento da prova, prevista para 04 de outubro, com as "condições sanitárias" que vigoram no estado norte-americano de Oregon.