Os trabalhadores das cantinas, lavandarias, limpeza e manutenção dos hospitais cumprem na segunda-feira uma greve nacional para exigir melhores salários e condições de trabalho à administração do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH).

Em comunicado divulgado hoje, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) diz ter solicitado à administração do SUCH "que se realizasse uma reunião para retomar o processo de negociações dos salários e das condições de trabalho para o ano de 2020, apontando a data de 29 de maio como proposta", mas "a administração do SUCH não respondeu e mantém o silêncio".

"Face à situação, a Fesaht/sindicatos decidiram que existem razões mais do que justas, agravadas com o decorrer desta crise sanitária, para fazer ouvir a sua voz e as justas reivindicações dos trabalhadores", sustenta.