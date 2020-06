Actualidade

A violência no centro do Mali devido a ataques 'jihadistas', conflitos intercomunitários e abusos das forças de segurança matou 580 pessoas desde janeiro, anunciaram hoje as Nações Unidas.

Numa declaração, a Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apelou às autoridades malianas para que abram rapidamente "investigações exaustivas, imparciais e independentes" sobre a violência.

"O círculo vicioso de ataques de retaliação entre as milícias dogon e peul, associado a violações e abusos cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança malianas e grupos armados, criou uma situação de insegurança crónica para a população civil, que não pode contar com a proteção das forças malianas", disse Bachelet, no comunicado.