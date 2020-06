Covid-19

Um porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, considerou hoje "completamente inaceitáveis" comportamentos discriminatórios para com os habitantes de dois cantões alemães em regime de confinamento, na sequência do surgimento de importantes focos de contaminação por coronavírus.

"É completamente inaceitável e constitui um comportamento repugnante que as pessoas em Gütersloh e em Warendorf sejam por vezes insultadas e as suas viaturas riscadas", considerou Steffen Seibert no decurso da sua habitual conferência de imprensa em Berlim.

"Devemos demonstrar respeito e simpatia uns em relação aos outros, em particular nas situações difíceis", acrescentou o porta-voz da chanceler, acrescentando que qualquer pessoa pode subitamente deparar-se com um surto da covid-19.