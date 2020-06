Covid-19

A província da Huíla, em Angola, vai passar a poder fazer localmente testes à covid-19, no âmbito de um projeto de reforço da capacidade laboratorial apoiado por Portugal e que inclui também formação para profissionais de saúde.

No âmbito do projeto, será instalado no laboratório da universidade Mandume ya Ndemufayo, na cidade do Lubango, um aparelho de PCR-RT, que foi hoje entregue, numa cerimónia simbólica, pelo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-UNL), Filomeno Fortes, ao embaixador de Angola em Lisboa, Carlos Alberto Fonseca.

Além deste aparelho serão também enviados equipamentos acessórios de testagem, como reagentes, e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).