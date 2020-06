Covid-19

Quatro britânicos perderam as suas licenças de trabalho em Singapura por violarem as regras de confinamento para conter o novo coronavírus ao irem a vários bares, disse hoje o Ministério do Trabalho do país.

Os quatro britânicos, na casa dos trinta anos, passaram por três bares e beberam cerveja em frente aos estabelecimentos por cerca de 45 minutos.

Os homens "sabiam que estavam a infringir a lei indo aos bares, mas não se importaram", disse o procurador durante uma audiência nesta semana, segundo o media local CNA.