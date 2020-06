Covid-19

Cabo Verde confirmou hoje o nono óbito associado à covid-19 no arquipélago, o segundo na ilha do Sal em duas semanas, com o novo balanço de casos acumulados no país a ascender a 1.027, desde 19 de março.

Em comunicado, o Ministério da Saúde atualiza para 24 o total de novos casos de infetados pela doença em todo o país nas últimas 24 horas, em resultado de 185 amostras processadas nos dois laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP).

Dessas amostras, oito deram positivo para covid-19 na ilha do Sal, enquanto 43 foram negativas. O comunicado esclarece ainda que este óbito - o nono desde março em todo o país associado à covid-19 - foi registado na quinta-feira, no Sal.