Os dois homens detidos na quinta-feira, na marina do Funchal, onde chegaram num veleiro que transportava 326 quilos de cocaína, foram hoje ouvidos em tribunal, que lhes decretou a prisão preventiva, anunciou a Comarca da Madeira.

"Foram apresentados no dia de hoje pela Polícia Judiciária (PJ) do Funchal para interrogatório judicial dois indivíduos do sexo masculino, com 59 e 54 anos, de nacionalidade italiana", indicou um a comarca em comunicado.

Na nota, pode ler-se que "foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva, para além do termo de identidade e residência já prestado".