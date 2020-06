Covid-19

O projeto de lei do PCP com medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas de resposta à crise causada pela pandemia de covid-19, foi hoje aprovada pelos partidos da oposição, em votação final global, pelo parlamento.

Na votação, aprovaram a diploma PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal, e deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN). Apenas o PS votou contra.

Na discussão na especialidade, na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, os artigos do diploma comunista tiveram o voto favorável de todos os grupos parlamentares, à exceção do partido do Governo, o PS, o que se repetiu hoje em plenário.