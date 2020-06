Actualidade

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) assinala no sábado com um debate na internet os 20 anos da assinatura do acordo de adesão de Portugal ao Observatório Europeu do Sul (OES), onde trabalham uma dezena de portugueses.

O OES é uma organização astronómica intergovernamental que foi criada em 1962, para promover a cooperação europeia na astronomia, e formada por 16 países europeus. A sede fica na Alemanha e os seus telescópios no deserto de Atacama, no Chile.

Portugal assinou o acordo de adesão ao OES em 27 de junho de 2000, mas só se tornou Estado-Membro da organização em 07 de maio de 2001.