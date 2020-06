Covid-19

A 7.ª edição da Comic Con Portugal, prevista para setembro deste ano, foi adiada para 2021, anunciou hoje a organização do evento que se realizaria no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

"Esta edição estava a ser analisada em formatos diferentes e adaptados às contingências atuais, contando com várias confirmações de talentos nacionais e internacionais. No entanto, devido ao panorama internacional, tornou-se impossível estarem presentes. Por isso, acabou por ser uma decisão tomada com grande tristeza, mas de forma consciente e a pensar na segurança e bem-estar de todos os fãs da cultura pop", adiantou a organização em comunicado.

No mesmo texto, a organização da Comic Con refere que vai lançar uma loja que pretende que seja "a maior loja oficial da cultura pop em Portugal" e vai fazer um estudo de mercado para traçar "o perfil do 'geek' português", para além dos Galardões da BD, que "visam premiar a melhor banda desenhada que se faz e edita em Portugal".