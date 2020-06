Actualidade

Milhares de pessoas participaram hoje nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, que morreu no dia 08 de junho pelo que as autoridades afirmam ter sido uma "insuficiência cardíaca".

Após um cortejo de 60 quilómetros iniciado em Karusi, onde Nkurunziza morreu, o corpo do ex-chefe de Estado do Burundi chegou a um estádio na capital, Gitega, tendi sido recebido por milhares de pessoas.

Segundo a agência France-Presse, que cita uma fonte governamental, as cerimónias fúnebres tiveram início durante a manhã com "uma homenagem pela sua mulher, Denise Bucumi Nkurunziza, pelos seus filhos e por pessoas próximas", num encontro íntimo no hospital onde Pierre Nkurunziza morreu.