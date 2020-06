Actualidade

A secretária de Estado da Educação, Susana Amador, determinou o "encerramento compulsivo" do Colégio Euro-Atlântico, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, distrito do Porto, por proposta da Inspeção-geral da Educação e Ciência (IGEC), por falta de alvará.

A decisão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, tem efeitos a partir do final do corrente ano letivo e impede a sociedade proprietária do estabelecimento de ensino particular "de aceitar a inscrição de crianças para a educação pré-escolar e matrícula de alunos para os ensinos básico e secundário para o ano letivo 2020/2021".

A secretária de Estado da Educação concordou com o parecer da IGEC, de 24 de julho de 2019, que propôs o "imediato encerramento compulsivo" do estabelecimento de ensino, depois de concluir que ficou "claro que em momento algum foi concedido pela Administração Educativa autorização definitiva" para o funcionamento do colégio, que tem atualmente 180 alunos.