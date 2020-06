Covid-19

Angola contabilizou hoje mais 32 casos de covid-19, o maior registo de sempre, elevando para 244 o total de infeções do país, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Dos novos casos identificados, 26 são mulheres e seis são homens, com idades compreendidas entre os 3 e 82 anos.

Luanda concentra a quase totalidade dos novos casos (28), tendo os restantes quatro sido registados no Cuanza Norte, as únicas províncias com infetados até ao momento, adiantou Franco Mufinda.