Actualidade

O tenista português João Sousa, número 66 do 'ranking' mundial, foi surpreendido hoje por Nuno Borges e ficou afastado das meias-finais do primeiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis, à semelhança de Frederico Silva.

Na Vale do Lobo Academy, em Loulé, o número um nacional não conseguiu impor o seu estilo de jogo e acabou derrotado pelo jovem da Maia, de 23 anos, que assegurou a qualificação para as meias-finais em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, em uma hora e 26 minutos.

"Achei que no primeiro 'set' ele tinha sempre o ascendente, mas consegui ganhar o 'tie-break', o que o desmoralizou um pouco. Estou um bocadinho estupefacto. Não sabia se ia acabar e fechar o encontro, mas estou muito feliz por ter conseguido vencer", reconheceu Borges, em declarações à Sport Tv.