Actualidade

A Efacec anunciou hoje ter recebido "cerca de uma dezena" de propostas não vinculativas de grupos industriais e fundos de investimento, nacionais e internacionais, para aquisição dos 67,2% de capital de Isabel dos Santos na empresa.

Numa nota enviada à agência Lusa no último dia do prazo para apresentação de propostas para compra da posição da empresária angolana, o Conselho de Administração da Efacec Power Solutions considera que "o conjunto de propostas rececionadas evidencia o valor económico e estratégico reconhecido à Efacec no panorama nacional e internacional, nos setores da energia, mobilidade e ambiente".

Segundo refere, no âmbito da alteração da estrutura acionista do grupo Efacec "foram entregues hoje cerca de uma dezena de propostas não vinculativas ('non-binding') à Stormharbour, SL", entidade responsável por assessorar o processo.