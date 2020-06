Actualidade

Horácio Bastos foi reconduzido como presidente da Oliveirense para cumprir o terceiro mandato consecutivo à frente do clube, com 78% dos votos conquistados na Assembleia-Geral Eleitoral realizada hoje.

"O objetivo mantém-se: terminar as infraestruturas que iniciámos, acabar o centro de formação, faltam uns retoques no Estádio Carlos Osório e começar a criação do novo centro de treinos. Em termos de modalidades, os objetivos são trabalhar diariamente para conseguir os resultados em campo e conquistar a melhor classificação possível", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Na Assembleia realizada hoje, votaram 54 sócios, com 42 votos para a Lista A, de Horácio Bastos, e 12 votos em branco, de acordo com a publicação do clube nas redes sociais, o que o levou a lamentar a falta de "concorrência".