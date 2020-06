Exames/Secundário

As notas dos alunos do secundário nos exames nacionais de 2019 melhoraram em relação ao ano anterior, com os colégios a registar uma subida maior do que as escolas públicas.

A média dos estudantes dos colégios foi de 12,69 valores, enquanto nas escolas públicas foi de 10,95 valores, segundo uma análise feita pela Lusa aos dados pedidos ao Ministério da Educação relativos às provas realizadas no verão de 2019.

Comparando com o ano anterior, os colégios subiram mais de meio ponto (de 12,16 valores para 12,69) enquanto as escolas públicas melhoraram duas décimas (de 10,77 valores para 10,95). Já em 2018 a Lusa tinha verificado uma subida média das notas em relação ao ano anterior.