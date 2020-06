Exames/Secundário

A escola pública melhor classificada entre as secundárias passou despercebida no ano anterior, quando ocupava o 330.º lugar entre meio milhar de estabelecimentos de ensino, sendo agora a que mais subiu no 'ranking' elaborado pela Lusa.

O desempenho dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, fez com que o estabelecimento de ensino se destacasse como a pública com melhor média nacional nos exames de 2019, segundo uma análise realizada pela agência Lusa a dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

A média das 155 provas dos alunos internos foi de 13,29 valores (numa escala de zero a 20), levando a escola de São João da Madeira a ocupar o 1.º lugar 'ranking' das públicas e o 32.º da tabela que junta estabelecimentos públicos e privados.