Exames/9.º ano

As notas melhoraram nos exames nacionais do 9.º ano, mas a maioria das escolas voltou a "chumbar", segundo uma análise da Lusa, que mostra o sucesso académico dos alunos dos conservatórios e escolas de música.

No ano passado, os estudantes do 9.º ano realizaram mais de 184 mil exames nacionais a Português e Matemática e a média de todas as provas foi de 3,03 valores (numa escala de zero a cinco), segundo uma análise feita pela Agência Lusa a dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

No entanto, a maioria dos estabelecimentos de ensino "reprova" quando se faz a média das notas nos exames dos alunos internos de cada escola: num universo de 1.242 escolas, 52% tiveram média negativa, contra 47% positivas.