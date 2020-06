Actualidade

O maior relâmpago do mundo foi registado no Brasil, com uma extensão de 709 quilómetros ao longo do sul do país, informou na sexta-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM), ao reconhecer o recorde.

O raio em causa ocorreu em 31 de outubro de 2018 e percorreu 709 quilómetros numa linha horizontal, atravessando parte do sul do Brasil.

Segundo a OMM, a extensão da descarga elétrica equivale à distância "entre Londres e a fronteira da Suíça".