Covid-19

Uma juíza federal ordenou na sexta-feira a libertação de crianças detidas com os pais em prisões para migrantes nos EUA, denunciando a detenção prolongada de famílias pelo Governo de Donald Trump durante a pandemia do coronavírus.

A ordem da juíza Dolly Gee aplica-se às crianças detidas por mais de 20 dias em três centros de detenção para famílias, situados no Texas e na Pensilvânia, todos operados pelo Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras (ICE, na sigla em inglês). Algumas estão detidas desde o ano passado.

Evocando a propagação do vírus em duas das três instalações de detenção de migrantes, a juíza estabeleceu um prazo até 17 de julho para que as crianças sejam libertadas com os pais ou enviadas para famílias de acolhimento.