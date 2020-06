Actualidade

Israel atacou na sexta-feira posições militares do movimento islâmico palestiniano Hamas em Gaza, em retaliação pelo lançamento de dois mísseis contra o seu território, a segunda troca de fogo na zona este mês.

Aviões de combate israelitas bombardearam vários postos do grupo no sul do enclave, incluindo uma instalação de fabrico de mísseis e outras infra-estruturas para produzir armas, disse o exército israelita em comunicado.

De acordo com fontes de segurança citadas pela agência de notícias EFE, os ataques não causaram quaisquer feridos ou mortes.