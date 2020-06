Covid-19

A Rússia registou nas últimas 24 horas mais 188 mortes por covid-19 e 6.852 novos infetados, elevando o total de casos para 627.646, mantendo-se como o terceiro país no mundo com mais casos, anunciaram hoje as autoridades locais.

"Durante o último dia foram registados 6.852 novos casos em 85 regiões do país, sendo que 2.058 destas pessoas (cerca de 30%) são assintomáticos", revelou o gabinete de crise que faz a gestão da emergência sanitária naquele país, citado pela agência EFE.

No principal foco do novo coronavírus na Rússia, na capital Moscovo, foram registados nas últimas 24 horas mais 750 casos.