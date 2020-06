Actualidade

Os líderes do sudeste asiático alertaram hoje que o tratado dos oceanos da ONU deve ser a base dos direitos soberanos no Mar do Sul da China, numa das suas mais fortes reações de oposição às reivindicações marítimas chinesas.

Segundo noticia a agência AP, os líderes das dez nações que compõem a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) tornaram pública a sua posição numa declaração emitida hoje pelo Vietname.

A ASEAN realizou a sua reunião anual por videoconferência na sexta-feira, com a pandemia de covid-19 e as disputas territoriais de longa duração a serem os principais temas discutidos pelos líderes.