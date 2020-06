Actualidade

O montante de reembolsos de IRS pagos até ao final de maio corresponde a 862,4 milhões de euros, o que traduz uma diminuição de 60% por comparação com o imposto que tinha sido devolvido até ao mesmo mês de 2019.

De acordo com os dados da Síntese de Execução Orçamental de maio, divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o valor dos reembolsos de IRS pagos até ao final daquele mês compara com os 2.161,5 milhões devolvidos no período homólogo do ano passado, refletindo uma quebra de 1.299,1 milhões de euros.

Ainda assim, o processamento dos reembolsos registou em maio uma aceleração face ao ritmo de devolução observado em abril - mês que coincide com o início da entrega da declaração anual do IRS.