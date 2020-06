Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol registou três mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o número semanal para 13 e o total para 28.341, e somou 191 novos casos de infeção, os mesmos registados na véspera.

Segundo os dados do Ministério, o número de mortes diminuiu em cinco, em comparação com as reportadas na sexta-feira, enquanto o número total de contágios é de 248.469.

Das 191 novas contaminações registadas nas últimas 24 horas, 72 correspondem à Catalunha e 36 a Madrid. As restantes pertencem a Aragão (28), Andaluzia (18), Castela e Leão (09), Navarra (08), Baleares (06), Galiza e País Basco (05), Comunidade Valenciana (03) e Canárias (01).