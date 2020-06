Actualidade

António Freitas foi hoje eleito presidente do Desportivo das Aves para o biénio 2020-2022, ao derrotar Joaquim Neves com 56,8% dos votos, no sufrágio realizado no pavilhão do lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

De acordo com o líder da Mesa da Assembleia-Geral, Nuno Lima Cardoso, foram ainda registados 1% de votos brancos e 0,1% de nulos, num universo de 753 eleitores, que atestaram o triunfo do líder honorário (lista B) sobre o atual vice-líder para a formação (A) nas eleições mais concorridas da história do emblema do concelho de Santo Tirso.

António Freitas, de 66 anos, regressa ao posto que ocupou de 1998 a 2001, antecedido pela chefia de duas comissões administrativas, na companhia do presidente-adjunto Nestor Borges, dos 'vices' Rita Puga, Diogo Pereira, Tiago Sampaio, Vera Gonçalves e José Pedro Freitas, do secretário Tiago Gouveia e da tesoureira Carla Antunes.