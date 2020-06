Actualidade

A animação "Klaus", do realizador espanhol Sérgio Pablos, foi eleita hoje o melhor filme dos Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, numa edição em que foram ainda distinguidos filmes de Bruno Caetano e João Gonzalez.

Os Prémios Quirino, cujos premiados da terceira edição foram hoje anunciados 'online', foram criados em 2018 para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

"Klaus", que esteve este ano indicado para os Óscares, venceu o Quirino de melhor filme e ainda o prémio de melhor desenho de animação.