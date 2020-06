Covid-19

A Venezuela registou 351 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto de infeções diárias desde o início da pandemia, elevando o total para 5.130, anunciaram as autoridades.

Este foi o terceiro dia consecutivo em que o número de casos de transmissão comunitária (249) ultrapassou os casos importados (102).

Desde o primeiro caso de covid-19 no país, em meados de março, as autoridades contabilizaram 42 mortes devido à doença, com um óbito registado nas últimas 24 horas.