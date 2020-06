Actualidade

A Polícia do Equador apreendeu mais de uma tonelada de cocaína na província de Pichincha, cuja capital é Quito, informaram no sábado as autoridades daquele país.

A apreensão resultou de uma operação da Polícia Nacional na localidade andina de Guayllabamba, informou a ministra venezuelana María Paula Romo, na rede social Twitter.

As forças de segurança apreenderam ainda veículos usados no transporte da droga, tendo detido três pessoas, disse a governante.