Os conflitos em Cabinda terão de ser resolvidos através do diálogo político e, eventualmente, através de um referendo que proporcione mais autonomia àquela província angolana, rica em petróleo, defende um especialista em Defesa.

Nas últimas semanas, as FLEC-FAC (Frente de Libertação do Estado de Cabinda-Forças Armadas de Cabinda), movimento armado que luta pela independência daquele território, delimitado pela República Democrática do Congo e pelo Oceano Atlântico, têm anunciado novos confrontos quase diariamente, alguns na fronteira congolesa, com mortes de civis e militares.

"Obviamente que estes conflitos teriam de ser resolvidos através do diálogo político e isso significa reconhecer que ambos os lados têm direitos sobre a situação e têm interesses que devem ser defendidos e protegidos", apontou o tenente-coronel com obras editadas sobre a questão da defesa e segurança em Angola, Luís Brás Bernardino.