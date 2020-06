Actualidade

O analista guineense Rui Jorge Semedo considerou hoje que a Guiné-Bissau vive um momento político "muito difícil" com o regresso da violência, que está a contribuir para um clima de tensão que pode afundar ainda mais o Estado.

"A Guiné-Bissau vive um momento político muito difícil e sombrio", disse o investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa guineense.

Seis meses depois da realização das eleições presidenciais e do fim de um ciclo eleitoral, em que estavam depositadas as esperanças para terminar com um período crónico de instabilidade, a Guiné-Bissau vive mais um momento de tensão.