Actualidade

O embaixador brasileiro em Lisboa diz que o Brasil quer reaproximar-se politicamente e reforçar as relações económicas com Portugal, país que pode ser a "base de entrada da produção brasileira na Europa", passando por Sines.

"Só para se ter uma ideia, eu já tinha uma promessa de uma visita do vice-presidente da República a Portugal, tinha data para a visita do ministro das Relações Exteriores a Portugal e estávamos negociando com o governo português a realização da famosa cimeira [de chefes de Estado], que há alguns anos não realizamos entre o Brasil e Portugal, talvez no segundo semestre deste ano. Tudo isso entrou em banho-maria, tivemos de cancelar as visitas", por causa da pandemia, afirmou, em entrevista à Lusa, Carlos Alberto Simas Magalhães, culpando a pandemia pela ausência de iniciativas visíveis.

Isto, na opinião do diplomata, é a demonstração da vontade do governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, de reforçar as relações políticas entre os dois países.