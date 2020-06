Covid-19

O embaixador do Brasil em Lisboa considera que o seu país está a enfrentar a pandemia "da maneira que as condições sociais o permitem", permitindo garantir rendimentos aos mais pobres.

"Eu não vejo nenhuma incógnita face à pandemia. Estamos a enfrentar a pandemia da maneira que as condições sociais no Brasil o permitem", disse Carlos Alberto Simas em entrevista à Agência Lusa, numa referência à "extrema pobreza" de parte da população, que necessita de manter atividades para assegurar rendimento para as famílias.

Para o diplomata, este foi "o grande dilema moral" que a pandemia de covid-19 colocou aos governos, mas no Brasil procurou-se uma solução "um pouco diferente" devido aos problemas sociais.