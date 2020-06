Actualidade

O líder da oposição do Maláui, Lazarus Chakwera, declarado vencedor da eleição presidencial no sábado contra Peter Mutharika, foi empossado no hoje numa cerimónia oficial.

"Juro solenemente cumprir as funções de presidente da República do Maláui, preservar e defender a Constituição", disse Lazarus Chakwera durante a cerimónia na capital, Lilongwe.

Mais de quatro milhões de eleitores votaram na terça-feira pela segunda vez num ano, após o cancelamento da reeleição de Mutharika em maio de 2019 devido a uma fraude maciça.