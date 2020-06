Actualidade

Washington, 28 jun (2020) - Os Rolling Stones ameaçaram o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma ação na justiça se continuar a usar as suas músicas em ações de campanha.

Num comunicado divulgado pela imprensa norte-americana, os Rolling Stones adiantam que entregaram o assunto aos seus advogados e que estão em contacto com a associação internacional que protege os direitos de autor (BMI) com o objetivo de impedir o uso não autorizado das músicas por Donald Trump.

A campanha de Trump usou a canção "You can´t always get what you want" no seu último comício em Tulsa, Oklahoma, e já o tinha feito pela primeira vez em 2016, também num comício.