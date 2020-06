Covid-19

O número de doentes com covid-19 internados no hospital de Évora e ligados ao lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) subiu para 11, um deles em cuidados intensivos, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em comunicado divulgado esta manhã, com o ponto de situação de todos os dados conhecidos até ao final de sábado, o município explicou que, destes 11 doentes internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), 10 são utentes do lar.

"De entre os profissionais" do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) "registamos um internamento, que se encontra na Unidade de Cuidados Intensivos", realçou.