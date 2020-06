Covid-19

Os clientes do Parque de Campismo da Galé, em Grândola (Setúbal), tiveram "todos" resultado negativo nos testes de rastreio à covid-19, mas há nove pessoas residentes neste concelho alentejano infetadas, foi hoje revelado.

"Há um total de nove pessoas de Grândola infetadas" com covid-19, das quais "três são funcionários" do parque de campismo e "seis são jovens do concelho", disse hoje à agência Lusa Ismael Selemane, da autoridade de Saúde local.

Os resultados dos testes efetuados no interior do parque de campismo mostram, por outro lado, que "os clientes são todos negativos", assinalou o delegado de Saúde do concelho de Grândola.