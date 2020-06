Covid-19

A Câmara do Funchal abre na segunda-feira o processo de candidaturas para atribuição de manuais escolares aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico, que pela primeira vez é feito online, anunciou hoje a autarquia.

"A Câmara do Funchal abre esta segunda-feira, dia 29 de junho, as candidaturas ao programa de Atribuição de Manuais Escolares para o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, um compromisso do atual Executivo Municipal, com vista à gratuitidade do ensino no Funchal", pode ler-se na nota distribuída hoje pelo município

No mesmo documento, o município recorda que "desde 2017 que atribui manuais escolares ao primeiro ciclo e desde o ano passado se estende até ao 9.º ano, num investimento que tem vindo a crescer anualmente, tendo em 2019 ascendido a 343 mil euros".