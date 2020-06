Covid-19

Espanha registou nas últimas 24 horas mais dois mortos relacionados com covid-19 e 118 novas infeções, menos 73 do que no sábado, indicou hoje o Ministério da Saúde.

No total, Espanha contabiliza 28.343 vítimas mortais e 248.770 casos de covid-19.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de mortes diminuiu hoje em comparação com os relatados na sexta-feira, registando-se menos dois mortos.