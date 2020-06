Actualidade

O Benfica chamou hoje aos convocados para a visita de segunda-feira ao Marítimo o médio Paulo Bernardo e o central Morato, numa lista sem o futebolista marroquino Taarabt, baixa de última hora.

Na convocatória divulgada ao final da tarde, a grande novidade é Paulo Bernardo, um médio da formação do Benfica e um dos jogadores que foi chamado para integrar o plantel principal na fase de retoma, após a suspensão devido à covid-19.

O médio, de 18 anos, estreia-se numa convocatória, com a de hoje a incluir também Morato, central contratado em setembro e que jogou esta época principalmente na equipa B, com uma única presença na equipa principal, em jogo da Taça da Liga com o Setúbal (2-2).