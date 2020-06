Covid-19

A pandemia da covid-19 já matou pelo menos 499.510 pessoas em todo o mundo desde que a doença foi detetada na China, em dezembro, segundo um balanço da agência AFP até às 19:00 TMG (20:00 em Lisboa) de hoje.

De acordo com os dados recolhidos, mais de 10.058.010 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, no final de dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan.

No total, foram considerados curadas pelo menos 4.998.900 pessoas.