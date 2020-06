Covid-19

O Peru atingiu quase 280 mil casos e mais de 9.300 mortos no domingo devido à epidemia da covid-19 no país, o sexto no mundo e o segundo na América Latina com mais infetados.

O Ministério da Saúde informou que foram identificados 3.430 casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de infetados para 279.419.

No mesmo período de tempo, as autoridades registaram 182 óbitos, elevando o número total de mortes para 9.317.