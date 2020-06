Covid-19

O México registou no domingo 4.050 infeções e 267 mortes por covid-19, elevando o total de casos para 216.852 e de óbitos para 26.648 desde o início da pandemia, informaram as autoridades.

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, afirmou que o número de casos e de mortes permanece numa fase de crescimento, mas em desaceleração.

Nas últimas 24 horas, as infeções apresentaram um crescimento de 1,9%, enquanto nas mortes o aumento foi de 1%, em comparação com os dados do dia anterior.