Actualidade

A Câmara dos Representantes e o Senado do Mississippi aprovaram no domingo a remoção de um símbolo confederado da bandeira daquele estado norte-americano, o último a manter essa memória do período esclavagista.

A votação aconteceu no momento em que os Estados Unidos vivem uma onda de protestos antirracistas e que reacendeu a polémica sobre a manutenção dos símbolos associados à escravidão.

Parlamentares do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, decidiram no domingo que será criada uma nova bandeira que não mais integre o padrão da Confederação.