Actualidade

Pelo menos 12 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas na sequências das chuvas fortes que atingiram o sudoeste da China, aumentando o número de vítimas em inundações e deslizes de terra em todo o país este verão.

O condado de Mianning, na província de Sichuan, foi atingido por tempestades na sexta-feira e no sábado, com inundações severas no município de Yihai, informaram as autoridades locais, citadas pela imprensa oficial.

Mais de 7.700 pessoas foram retiradas da região, que fica numa planície entre colinas íngremes que se estendem até ao planalto tibetano, onde estão as nascentes dos principais rios da China.