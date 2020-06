Covid-19

O secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP) também defende uma suspensão ou perdão de dívida aos países mais pobres, muitos dos quais afetados pela pandemia da covid-19 em simultâneo com outras crises.

"É a primeira vez que os países da OEACP estão afetados por uma dupla crise: a covid-19 não vem só, a covid implicou paragem das economias, paragem da produção, e houve mesmo países que passaram por crise alimentar, em que não tiveram o que comer", salienta Georges Chikoti, em entrevista à Lusa, em Bruxelas.

O responsável angolano sublinhou que, com a pandemia, "a crise acentuou-se para muitos desses países", pelo que naturalmente a organização que lidera também vê "com bons olhos que haja uma posição entre os países endividados e os países credores", pois, pura e simplesmente, "os países pobres não estão em condições de pagar as suas dívidas ou de continuar a fazer o processo de pagamento".